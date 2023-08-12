أمريكا على كفين.. كف مجنون وكف مجرم  

العالم - الخبر واعرابه

إعرابه:

-رغم اننا لا يهمنا لا من قريب ولا من بعيد ما يترشح عن هذا المعتوه ترامب على خلفه الاعته منه بايدن، الا اننا اردنا من خلال نقل تصريحه ان نبين للقارىء كيف كشف المجرم ترامب وخلفه المجنون بايدن، حقيقة النظام السياسي الذي يحكم امريكا، دون اي مساحيق.

-يكفي القاء نظرة سريعة الى الكلمات والعبارات التي تفوه بها ترامب، لمعرفة شخصية صاحيه، وكذلك لمعرفة شخصية اكثر من 70 مليون امريكي صوتوا لصالح مثل هذا الشخص، الذي يعتبرونه رمزهم وقدوتهم، ولم يجد الحزب الجمهوري الى الان منافسا له بين اعضائه، رغم انه قد يحكم امريكا وهو في السجن، كيف يقر بذلك الدستور الامريكي!!.

-اللافت انه كلما زاد عدد التهم الموجهة الى ترامب، سياسيا وماليا واخلاقيا، كلما ازداد عدد مؤيديه وازداد حجم التبرعات لحملته الانتخابية، ولا دليل اوضح على ذلك، على تفسخ المجتمع الامريكي، الذي وجد ضالته بمعتوه ومجرم وفاسد وعربيد مثل ترامب.

-في المقابل هناك رئيس امريكي حالي ينافس ترامب على قيادة امريكا، بينما يتحدث مع الاشباح، ويسلم عليهم، ويخاطب امه التي ماتت قبل عقود، ويمشي ويسقط متعثرا بالهواء، واللافت ان الحزب الديمقراطي لم يجد بين اعضائه عاقلا واحدا ليحل محل هذا المجنون لينافس المجرم ترامب.

-احد الظرفاء علق على المشهد السياسي الامريكي، وخاصة الانتخابي، بالقول انه ليس هناك من غرابة في هذا الامر، فامريكا تأسست على الاجرام والجنون، ولابد ان تنهار هذه الدولة بسبب الاجرام والجنون ايضا، وإلا كيف نفسر عجز النظام الامريكي عن ايصال عقلاء الى البيت الابيض، فهذا العجز هو عجز بنيوي، وسيزداد يوما بعد يوم، ولن يتوقف الا بانهيار امريكا وتفككها.