منظمة الفضاء الإيرانية تؤكد انخفاض منسوب مياه بحر قزوين

العالم - ايران

قامت منظمة الفضاء الإيرانية باستخدام صور الأقمار الصناعية ، باجراء دراسات حول منسوب المياه في بحر قزوين ، وهو أكبر بحيرة في العالم.

وشملت هذه الدراسات فترة حوالي 10 سنوات وأجريت من قبل قسم الاستشعار عن بعد في منظمة الفضاء الإيرانية ، وتم تقييم أجزاء مختلفة من بحر قزوين من وجهة نظر مستوى سطح البحر.

وتظهر هذه الدراسات أن الجزء الشمالي من بحر قزوين في السنوات الماضية وخاصة العامين الماضيين ، قد واجه انخفاضًا في منسوب المياه وتقدمًا على خط الساحل ، والذي نشأ عن انخفاض كمية المياه ، وكذلك في الجزء الجنوبي وسواحل ايران ، لم يتم تحقيق الكثير من التغييرات في الوقت الحالي ، وربما يرجع ذلك إلى انحدار أو عمق البحر في هذا الجزء ، ولكن عملية خفض منسوب مياه بحر قزوين يعتبر قضية مهمة وخطيرة.



تجدر الإشارة إلى أن منظمة الفضاء الإيرانية بصفتها االجهة المعنية بقطاع الفضاء في البلاد ، تؤكد أن منسوب مياه بحر قزوين قد انخفض ، وإذا استمر هذا الانخفاض فسوف يتسبب في العديد من المشاكل البيئية لجميع الدول المتشاطئة في المستقبل.