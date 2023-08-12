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سفارة العراق في أنقرة: إلغاء العمل بنظام الحجوزات المسبقة لاصدار الجوازات

سفارة العراق في أنقرة: إلغاء العمل بنظام الحجوزات المسبقة لاصدار الجوازات
السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

اعلنت السفارة العراقية لدى أنقرة، اليوم السبت، عن إلغاء العمل بنظام الحجوزات المُسبقة.

العالم- العراق

وذكر بيان للسفارة أنه "تم إلغاء العمل بنظام الحجوزات المُسبقة لمراجعة قسم إصدار الجوازات الاعتيادية، أعتباراً من يوم الإثنين المُوافِق 2023/8/21"، مشيراً الى أنه "سيتم استقبال المواطنين المقيمين في مدينة أنقرة يومي (الإثنين والثلاثاء) من كل أسبوع، أما أيام (الأربعاء والخميس والجمعة) سيتم استقبال المواطنين المقيمين في المدن التركيَّة الأخرى".

وأضاف البيان "سيتم توزيع أرقام المراجعة من الساعة 9:00 إلى 12:30 صباحا "، لافتاً الى أن "ذلك يأتي في إطار سعيّ السفارة لتقديم أفضل الخدمات القنصليَّة لمواطنينا الأعزاء المقيمين في الجمهوريَّة التركيَّة".

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