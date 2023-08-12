الشركات المعرفية توفر على ايران استيراد 3 مليارات دولار من التقنيات الزراعية

العالم - ايران

وقال صالحي في تصريح لوكالة انباء فارس ان معرضا للتقنيات الزراعية الحديثة سيفتتح في 16 اغسطس الحالي وسيتم خلاله ابرام 15 الى 20 اتفاقية مع الشركات المعرفية في مجال انتاج البذور وسلامة النباتات البستانية، وانتاج الاسمدة العضوية، وانتاج بادئات التخمر للالبان ، والمنتجات التي تحتوي البروبيوتيك، ما يساعد على خفض الاستيراد من الخارج.

واضاف صالحي ان ايران تستورد سنويا فقط من المكملات المستخدمة في الصناعات الغذائية ما قيمته 500 مليون دولار، لكن النتاج العلمي للشركات المعرفية المحلية يساعد على الاستغناء عن الاستيراد.

كما اوضح بأن الشركات المعرفية الايرانية نجحت فقط في العام الماضي في انتاج 600 طن من منتجات البروبيوتيك باسعار اقل من المواد المستوردة بنسبة واحد من العشرين.

واشار الى وجود الف شركة معرفية في ايران حاليا، تعمل 200 منها في القطاع الزراعي، وتنتج ما قيمته 500 مليون دولار من المنتجات سنويا، مشيرا الى وجود مخطط مرسوم لزيادة هذا الانتاج الى ملياري دولار سنويا.