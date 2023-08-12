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روسيا تعلن عن اعتراض صاروخ أوكراني أطلق على جسر القرم

روسيا تعلن عن اعتراض صاروخ أوكراني أطلق على جسر القرم
السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير صاروخ أطلقته القوات الأوكرانية على جسر القرم بعد ظهر اليوم السبت.

العالم - روسيا

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه حوالي الساعة 13:00 ظهر اليوم "حاول نظام كييف توجيه ضربة إرهابية على جسر القرم بصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز "إس-200"، تم تحويله إلى نسخة هجومية" حسب وصفها.

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية "اكتشفت الصاروخ الأوكراني في الوقت المناسب واعترضته في الجو"، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار جراء الحادث.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف أن قوات الدفاع الجوي أسقطت صاروخين أوكرانيين في منطقة مضيق كيرتش، مؤكدا أن جسر القرم لم يتضرر.

من جانبه، أفاد أوليغ كريوتشكوف، مستشار رئيس القرم، بأن الخدمات الخاصة وضعت ستارا من الدخان فوق الجسر، مضيفا أن حركة المرور عبره ستستأنف قريبا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الدفاع الروسية أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 20 طائرة بدون طيار على أهداف في شبه جزيرة القرم الليلة الماضية.

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