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قائد قوى الامن الداخلي يتفقد منفذ مهران الحدودي غربي البلاد

قائد قوى الامن الداخلي يتفقد منفذ مهران الحدودي غربي البلاد
السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:٥٧ بتوقيت غرينتش

 قام قائد القيادة العامة لقوات الامن الداخلي بجمهورية ايران الاسلامية "العميد احمد رضا رادان"، اليوم السبت، بزيارة تفقدية لمنفذ مهران الحدودي (في محافظة ايلام ).

العالم - ايران

وسيتفقد "العميد رادان"، خلال هذه الزيارة اخر المستجدات المتعلقة بتعزيز البنى التحتية لاستقبال زوار مراسم احياء الذكرى الاربعينية لواقعة استشهاد الامام الحسين (عليه السلام).

وورد في هذا التقرير، ان قائد قوى الامن الداخلي، سيطّلع على سير الاجراءات المتعلقة بالوضع الامني والحركة المرورية ومرائب السيارات في منفذ مهران الذي يستقبل سنويا اكبر نسبة من زوار الاربعين المتجهين الى الاراضي العراقية.

وفي هذا السياق، تشير التقديرات الاحصائية بان منفذ مهران الحدودي سيستقبل ما يبلغ 60 بالمائة من اجمالي زوار الاربعين للعام الجاري؛ كما يسجل يوميا في الوقت الحالي، عبور 20 الف زائر من والى العتبات المقدسة في العراق.

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قائد قوى الامن الداخلي يتفقد منفذ مهران الحدودي غربي البلاد

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