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الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الإرهابي على قوات الجيش السوري في دير الزور

الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الإرهابي على قوات الجيش السوري في دير الزور
السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بشدة هجوم داعش الإرهابي على قوات الجيش السوري في دير الزور، والذي أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من العسكريين السوريين.

العالم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن كنعاني أعرب عن تعاطف إيران حكومة وشعباً مع سوريا حكومة وشعباً وجيشاً، وقال، إن الوتيرة المتصاعدة للهجمات والأعمال الإرهابية في سوريا في الأشهر الأخيرة ناجمة عن استمرار الدعم الاستخباراتي والأمني ​​واللوجستي للإرهابيين بهدف منع ارساء الاستقرار والأمن الكامل في هذا البلد.

وأضاف كنعاني، إن المساعدة في توفير متنفّس لاستمرار بقاء وعمليات إرهابيي داعش والتكفيريين في سوريا هو تصرف منسق ومتكامل مع اعتداءات الكيان الصهيوني على سيادة ووحدة أراضي هذا البلد، ويحاول تحقيق أهداف مشتركة.

واستشهد عدد من العسكريين السوريين وأصيب آخرون بجروح، الأربعاء، جراء هجوم إرهابي استهدف حافلتهم جنوب شرق دير الزور.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن “مجموعة إرهابية استهدفت حافلة عسكرية مساء أمس في البادية على طريق المحطة الثانية جنوب شرق دير الزور، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من العسكريين”.

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الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الإرهابي على قوات الجيش السوري في دير الزور

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