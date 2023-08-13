الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣
٠٣:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

طالب سوري يبتكر جهازا لتعقيم المعدات الطبية بالطاقة الشمسية

طالب سوري يبتكر جهازا لتعقيم المعدات الطبية بالطاقة الشمسية
الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

جهاز تعقيم شمسي للمعدات الطبية، يمكن حمله بسهولة واستخدامه في المناطق النائية والمخيمات والمشافي الميدانية، ولا سيما في حالات الطوارئ والكوارث، كان حصيلة جهد ومثابرة الطالب مصطفى حمدي في كلية العلوم بجامعة دمشق والذي نال عليه براءة اختراع من مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية.

العالم - سوريا

الجهاز المبتكر هو لحل مشكلة تعقيم المعدات الطبية وخاصة الجراحية، ولا سيما في حال عدم توفر الطاقة الكهربائية اللازمة لعمل أجهزة التعقيم الطبي وفق حمدي الذي أوضح في تصريح لـ سانا أنه صمم الجهاز ليكون بحجم مناسب وسهل الاستخدام، وهو أقرب لشكل المروحة الصغيرة.

ويتألف الجهاز حسب حمدي من صحن جامع للطاقة الشمسية بما يسمى “البعد المحرقي للصحن” ولوح طاقة شمسية “فولتا ضوئية” كليهما قابل للطي، ووعاء تعقيم للأدوات الطبية يقع في المحرق ومزود بحساس حرارة يعطي صوت صفير لدى الوصول لدرجة الغليان.

وبالنسبة لاستخدام الجهاز بين حمدي أنه يتم وضع القطع الطبية المطلوب تعقيمها في علبة التعقيم، وتغلق ثم توضع على الحامل على الجهاز، ويوجه باتجاه القرص الشمسي لتتجمع الحرارة الشمسية في المحرق وتسخن علبة التعقيم لتصل إلى درجة الغليان، ثم يعير الوقت المناسب لإتمام التعقيم.

ويذكر أن حمدي شارك بجهاز التعقيم الشمسي، الذي حصل على براءة اختراع له منذ عدة سنوات بالمعرض الدولي للفنون والأعمال اليدوية بهنغاريا، كما حصل على شهادة اختراع من جمعية الابتكار الهندية.

روابط ذات صلة

ابتكار أول مجسم على شكل إنسان "يتعرق ويتنفس" كشخص حقيقي!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عسكريون في النيجر يحددون 'شرط' نهاية الصراع

مسؤول عسكري: أي خرق للاجواء الايرانية له تداعيات هائلة

العلماء يحددون الحد الأقصى للحرارة التي يمكن أن يتحملها جسم الإنسان!

طالب سوري يبتكر جهازا لتعقيم المعدات الطبية بالطاقة الشمسية

ايران تنتج اكثر من 300 نوع من مشتقات الماء الثقيل

الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لفرض عقوبات على النيجر