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المغرب يسلم نظام "BARAK-MX" المضادة للصواريخ من الإحتلال

المغرب يسلم نظام
السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

تداولت وسائل اعلام صورا لإستلام المغرب نظام دفاع جوي "اسرائيلي" ” BARAK-MX” المضاد للصواريخ، حيث حمل ألوان القوات المسلحة الملكية المغربية.

العالم - المغرب

والصورة المتداولة “قد تؤكد” المعطيات السابقة التي كشفتها صحيفة “هارتس” العبرية، والتي بينت أن “المملكة طلبت رسميا نظام “BARAK-MX” خلال زيارة بيني غانتس، وزير الحرب الإسرائيلي السابق إلى الرباط، والتي شهدت توقيع اتفاقية للدفاع”.

ويتوفر نظام “BARAK-MX” على 3 أنظمة متنوعة؛ أولها ” IAI Barak” الذي يستطيع اعتراض الصواريخ على مسافة 35 كيلومترا، و”barak MRAD” الذي تصل مسافة اعتراضه للصواريخ إلى 70 كيلومترا، ثم ” Brak-Lrad” بمسافة تصل إلى 150 كيلومترا.

وكانت تقارير متطابقة قد كشفت عن “حصول المملكة على منظومة الدفاع الجوي FD- 2000B الصينية، وكذا في أبريل الماضي وافقت الإدارة الأمريكية على حصول المغرب على نظام “هيمارس” للدفاع الجوي.

وبدأ المغرب منذ سنوات التطبيع السري مع الصهاينة رغم معارضة شعبية واسعة في البلاد.

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المغرب يسلم نظام "BARAK-MX" المضادة للصواريخ من الإحتلال

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