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الشيخ قاسم: ما حصل في الكحالة هو محاولة اصطناع قضية ليست موجودة

الشيخ قاسم: ما حصل في الكحالة هو محاولة اصطناع قضية ليست موجودة
السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

زار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عائلة أحمد قصاص معزيا، ومما قاله: ما حصل في الكحالة هو محاولة اصطناع قضية ليست موجودة .

العالم_ لبنان

وأضاف الصور كشفت أن الشهيد أحمد قصاص كان عربون الشرف والوفاء والكرامة في الموقع المقاوم وفدى بدمائه مصلحة لبنان.

ودعا القوى الأمنية والقضائية الى أن تتابع وتحقق بدقة من أجل معاقبة المفتنين الذين حاولوا أخذ البلد إلى الهاوية، فما حصل في الكحالة هو محاولة إحداث فتنة واصطناع قضية ليست موجودة.

وأشاد بالقوى السياسية والناس الذين وقفوا إلى جانب حزب الله وكانوا يعملون معا من أجل تهدئة الأوضاع ووأد الفتنة.

و استشهد قصاص قبل يومين خلال هجوم بعض المسلحين عل شاحنة تابة للمقاومة في منظقة كحالة جنوب شرق بيروت.

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