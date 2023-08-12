وصول وفد نيجيري للقاء قادة الانقلاب في النيجير

العالم - أفريقيا

وتأتي زيارة وفد الوساطة الذي استقبله رئيس الوزراء المدني المعيّن مؤخرا علي الأمين، في حين تواصل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) إعطاء الأولوية لحل دبلوماسي للأزمة، بعدما كانت قد أعطت موافقتها على نشر قوة تدخل لإعادة بازوم إلى منصبه.

تلقى رئيس النيجر محمد بازوم المحتجز في مقره في نيامي منذ انقلاب أطاحه في 26 تموز/يوليو، "زيارة من طبيبه".

وفي سياق متصل نقلت وكالة فرانس برس عن أحد المقربين من بازوم قوله إن "رئيس الجمهورية تلقى زيارة من طبيبه اليوم"، وقد "جلب الطعام له" وكذلك لنجله وزوجته المحتجزين معه.

تلقى رئيس النيجر محمد بازوم المحتجز في مقر إقامته الرسمي في نيامي منذ انقلاب أطاح به في 26 تموز/يوليو، "زيارة من طبيبه" السبت.

وأكد المصدر أن "رئيس الجمهورية" محمد بازوم "تلقى زيارة من طبيبه اليوم" الذي "أحضر له طعاماً"، وكذلك لنجله وزوجته المحتجزَين معه.

وأضاف "إنه بخير بالنظر إلى الوضع".

وأعرب عدد من ممثلي المنظمات والدول الحليفة للنيجر قبل الانقلاب، عن قلقهم بشأن ظروف الاحتجاز والحالة الصحية للرئيس المعزول.

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد الجمعة عن "قلقه الشديد" حيال "تدهور ظروف احتجاز" بازوم. ورأى أن "مثل هذه المعاملة لرئيس منتخب ديموقراطيا من خلال عملية انتخابية قانونية غير مقبولة". كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه العميق" إزاء تدهور صحة بازوم.

كذلك أبدى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "استياءه" من رفض العسكريين الإفراج عن بازوم وعائلته "كبادرة حسن نية".

بدوره أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء أنه "قلق جدا" بشأن "الظروف المعيشية البائسة التي يقال إن الرئيس بازوم يعيش في ظلها مع عائلته"، وفق بيان صادر عن الأمم المتحدة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تحدثت مع بازوم إنّ معاملته وعائلته "غير إنسانية وقاسية"، حسب تعبيرها.

وذكرت "سي إن إن" الأربعاء بأن بازوم معزول ولا يأكل غير الأرز والمعكرونة.

وذكرت الشبكة أن الرئيس قال في سلسلة من الرسائل النصية التي تبادلها مع أحد اصدقائه إنه "محروم من أي اتصال مع انسان منذ الجمعة"، إضافة إلى عدم تزويده بالطعام أو الدواء.