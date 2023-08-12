السيد الحوثي: نرى الظلم في فلسطين على سنوات مع ذلك الغرب يدعم الاحتلال

العالم - الیمن

وخلال كلمته بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي ع قال السيد الحوثي: الموقف من اللوبي الصهيوني في العالم والولايات المتحدة و"إسرائيل" يجب أن يكون صارماً وحازماً وحاسماً ضدهم وضد من يتحرك معهم في العداء لرسل الله وأنبيائه

وأضاف: الكثير من الأنظمة في العالم الإسلامي تهربت من قطع العلاقات الدبلوماسية والمقاطعة الاقتصادية للدول المسيئة للإسلام وهذا يكشف مدى الخلل الكبير في مصداقية الانتماء للإسلام

وصرح: يستمر العدوان في اليمن، بإشراف وتدخل أميركي وبريطاني مباشر، وتنفيذ سعودي إماراتي

وبشأن مفاوضات السلام قال السيد الحوثي: نحن أمام المرحلة التي تشهد خفضاً للتصعيد وإفساحاً للمجال للوساطة العمانية، لسنا غافلين عن مساعي الأعداء لتحقيق أهدافهم

وأكد : لا يمكن أن نسكت تجاه ما يريده السعودي والإماراتي من تنفيذ أجندات الأميركي والبريطاني بحق بلدنا وثرواتنا الوطنية

يتبع..