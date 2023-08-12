أكثر من 35 ألف شخص يسجلون للترشيح للانتخابات البرلمانية الايرانية حتى الآن

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وقال محسن اسلامي مساء السبت، في ختام اليوم السادس من التسجيل الاولي للانتخابات البرلمانية: قام 7 آلاف و882 شخصا بتحميل وثائقهم المطلوبة في منظومة التسجيل الاولي لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي، وأتموا هذه العملية.

وأضاف: حتى الآن وخلال مجموع الايام الستة، قام 35 ألفا و613 شخصا بالتسجيل الاولي للانتخابات البرلمانية من خلال تحميل وثائقهم.

وبشأن التوزيع العمري للمسجلين في الانتخابات البرلمانية، اوضح اسلامي أن 37 بالمائة منهم من الفئة العمرية 30 الى 40 عاما، و36 بالمائة منهم من الفئة العمرية 40 الى 50 عاما، و22 بالمائة منهم من الفئة العمرية 50 الى 60 عاما، و5 بالمائة منهم من الفئة العمرية 60 الى 75 عاما، مضيفا أن 87 بالمائة من المسجلين من الرجال و13 بالمائة من النساء.

وبالنسبة لتوزيع الشهادات والمستوى الدراسي للمسجلين، بيّن المتحدث باسم لجنة الانتخابات، أن 71 بالمائة من حملة شهادة الماجستير، و15 بالمائة من حملة شهادة الدكتوراه، و11 بالمائة من حملة شهادة البكالوريوس مع سوابق كمضحين او نواب البرلمان، و3 بالمائة منهم من اصحاب الدراسات الحوزوية.

وأردف: ان 400 من المسجلين، كانوا نوابا في البرلمان للدورات التاسعة والعاشرة والحادية عشرة، و227 منهم نواب من الدورة الحادية عشرة.