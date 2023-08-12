السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣
٠٦:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الايراني: التنفيذ التام للدستور يضمن رفع المشكلات وزيادة الثقة العامة

الرئيس الايراني: التنفيذ التام للدستور يضمن رفع المشكلات وزيادة الثقة العامة
السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي، يوم السبت، ان متابعة الدستور والتنفيذ الصحيح والتام لمحتواه، يضمن الاستقلال والحرية، ومن شأنه ان يؤدي الى رفع مشكلات الشعب وزيادة مستوى الرضا والثقة العامة.

العالم - ايران

وفي حديثه مساء السبت في اجتماع "هيئة متابعة تنفيذ الدستور"، أشار آيةالله ابراهيم رئيسي الى ان القانون يعتبر رئيس الجمهورية مسؤولا عن تنفيذ الدستور، ورأى ان احصاء وإعلان الامكانات المنسية في الدستور من واجبات هذه الهيئة، مؤكدا على ضرورة البحث عن سبل للتنفيذ التام للدستور.

وبيّن رئيسي، بأن الدستور وثيقة فاعلة وراقية، وفي مقام التدوين لا يوجد اي تعارض بين موادها، مضيفا: على "هيئة تابعة تنفيذ الدستور" باعتبارها المسؤولة عن متابعة التنفيذ اللائق للدستور، ان ترصد الحالات التي يحتاج تنفيذها الى متابعة، وتدرسها وتكشفها.

ورأى الرئيس الايراني ان تدوين القانون الجيد والمصادقة عليه، بأنه شرط ضروري ولكنه غير كاف، مبينا ان متابعة التنفيذ الصحيح والتام لمحتوى الدستور، يضمن الاسقتلال والحرية، ومن شأنه ان يؤدي الى رفع مشكلات الشعب وزيادة مستوى الرضا والثقة العامة، داعيا اعضاء "هيئة متابعة تنفيذ الدستور" الى المساعدة في تحسين تنفيذ الدستور، والعمل على رفع مستوى استفادة المواطنين من مواهبه.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الرئيس الايراني:الزيارة الاربعينية تحولت الى مسيرة حضارية

رئيسي يؤكد على توظيف الامكانيات الشعبية لتنمية محافظة سيستان وبلوشستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رفع الحجب عن تلغرام في العراق من الأحد

بهدفين لرونالدو.. النصر يهزم الهلال ويُتوَّج بلقب بطولة الأندية العربية +فيديو

العراق.. دخول أول وجبة من الزوار الباكستانيين عبر منفذ الشيب لزيارة الاربعينية

الرئيس الايراني: التنفيذ التام للدستور يضمن رفع المشكلات وزيادة الثقة العامة

روسيا وأوكرانيا حرب المسيّرات والصواريخ..الإيكواس على المحك هل تنفذ تهديداتها؟

بالفيديو.. بريطانيا.. إضراب للأطباء لمدة 4 أيام للمطالبة بتحسين رواتبهم