الشذوذ وضرب منظومة الأسرة - الجزء الثاني

العالم – نوافذ

وناقش برنامج "نوافذ"مخاطر مسألة الشذوذ على البشرية جمعاء، حيث تم عرض الاسباب والاشكال التي يتم فيها الترويج من خلالها، الاسباب العلمية والثقافية واشكال اعلامية ثقافيه فنية.

وفيما يتعلق بخوارزميات هذا الاصطلاح والاصطياد التكنولوجي للاطفال وحول كيفية معرفة من خلال التكنولوجيا، فيما اذا كانت تريد ان ترسل للطفل رسالة او للشاب او الفتى او الفتاة وكيفية استهدافهم اكد الكاتب الباحث هادي قبيسي انه اذا استخدم اليوزر او مستخدم الهاتف او الكمبيوتر للانترنت استخدم عبارات او مفردات تحيل الى هذا المحتوى او شاهد مقالات او فيديوهات او نصوص او صور متعلقة بهذا المحتوى، فهو يعتبر قد أصبح مرتبطا بحلقة اتصال تغذي هذا المحتوى، وبالتالي تم الحاقه بدائرة الرصد ودائرة التحرك الالكترونية التلقائية وليست بشرية.

واشار قبيسي الى أن ذلك معتمد من قبل الجهات اقل من قبل الولايات المتحدة الامريكية تستخدم مثل هذه الاساليب، وقد استخدم هذا الاسلوب في ايران خلال الاحتجاجات السابقة لاصطياد اصحاب السوابق والذين هم مستعدون للقيام بعملية قتل أثناء الاحتجاجات وبالتالي فنحن امام خطر تسلل غير مرئي.

ضيوف البرنامج:

- د. طلال عتريسي استاذ الاجتماع في الجامعة اللبنانية.

- هادي قبيسي مدير مركز الاتحاد الابحاث والتطوير .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...