الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣
١٢:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لفرض عقوبات على النيجر

الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لفرض عقوبات على النيجر
السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

أبدى الاتحاد الأوروبي، الأحد، استعداده لفرض عقوبات على النيجر، وذلك دعما لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" لاستعادة الديمقراطية.

العالم - أوروبا

وجاء في بيان نشره الاتحاد الأوروبي إن "الاتحاد يدعم بشكل كامل جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" وهو مستعد لدعمها بفرض عقوبات فردية".

ودان الاتحاد الاعتقال غير القانوني للرئيس محمد بازوم وعائلته، ويعرب عن قلقه من تدهور ظروف اعتقاله ويدعو إلى الإفراج عنه.

و جدد الاتحاد الأوروبي دعوته للعودة إلى النظام الدستوري، ويرحب بقرارات رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ويكرر عزمه على البحث عن سبل دبلوماسية للخروج من الأزمة".

يذكر ان عسكريين في جيش النيجر كانوا قد أعلنوا، يوم الخميس 27 يوليو/ تموز الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال؛ موضحين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي، بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.

وأعلن رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، عمر علي توراي، الخميس الماضي، أن المجموعة وجهت رؤساء أركان الدفاع بدولها، بتفعيل قوات الاحتياطي بها بشكل فوري، وذلك وسط حالة عدم اليقين بشأن الوضع في النيجر في أعقاب التمرد العسكري الأخير.

كما أعلنت "إيكواس" فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولة أمام النيجر، وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة، وعزل رئيس البلاد محمد بازوم.

روابط ذات صلة

قادة جيوش إيكواس يستعدون لتدخل عسكري محتمل في النيجر

رئيس النيجر المحتجز يتلقى "زيارة من طبيبه"

تداعيات انقلاب النيجر.. الحراك سياسي في ليبيا

اجتماع مرتقب لإيكواس لوضع خطط التدخل العسكري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لفرض عقوبات على النيجر

طائرات التحالف الأمريكية تخرق بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 14 مرة

قصف جديد على المواقع الاميركية في سوريا و'المقاومة الشعبية' تتبنى هجمات نهار السبت

بالفيديو.. آخر تطورات الإحتجاجات في جميع أنحاء الكيان احتجاجا على"التعديلات القضائية"

"داعش" يتبنى مسؤولية  هجوم إرهابي بريف دير الزور

دمشق تعلق حول استهداف حافلة عسكرية بدير الزور.. فمن المتهم؟