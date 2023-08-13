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بمشاركة نحو 4 آلاف رجل أمن..

عملية أمنية في سجن اثر اغتيال مرشح للرئاسة في الإكوادور

عملية أمنية في سجن اثر اغتيال مرشح للرئاسة في الإكوادور
الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات في الإكوادور أن نحو أربعة آلاف عنصر بين جنود ورجال شرطة شاركوا في عملية داخل سجن يحتجز فيه زعيم أقوى عصابة في البلاد، على خلفية اغتيال مرشح رئاسي كان اتهمه بتهديده بالقتل.

العالم - الأميركيتان

ودخلت قوات الأمن فجرا في عربات مصفحة إلى السجن رقم 8 في غواياكيل (جنوب غرب)، حيث يحتجز منذ العام 2011 خوسيه أدولفو ماسياس ولقبه "فيتو"، وهو زعيم عصابة "لوس تشونيروس" المتمتعة بنفوذ قوي.

ونشرت السلطات صورة أمامية له يبدو فيها واضعا يديه على رأسه. وبدا في صورة أخرى ممددا على الأرض بملابس داخلية مع عشرات السجناء الآخرين.

ويتصدر اسم "فيتو" عناوين الصحف في الإكوادور منذ أن اغتيل الأربعاء المرشح الوسطي للرئاسة فرناندو فيافيسينسيو، 59 عاماً.



وكان فيافيسينسيو حل في المرتبة الثانية بحسب استطلاعات الرأي بين المرشحين للانتخابات الرئاسية التي تجري دورتها الأولى في 20 أغسطس (آب).

وأعلن فيافيسينسيو الأسبوع الماضي أنّه تلقّى وفريق حملته الانتخابية تهديدات بالقتل من زعيم عصابة "لوس تشونيروس" المحكوم بالسجن لمدة 34 عاماً بتهم قتل واتجار بالمخدرات.

وفيافيسينسيو صحافي سابق وكان أجرى تحقيقات بشأن الاتجار بالمخدرات في البلاد.

وأوقف ستة كولومبيين على خلفية هذه القضية، وقتل شخص آخر خلال تبادل لإطلاق النار مع حراس المرشح.

وعصابات المخدرات نافذة داخل السجون في جميع أنحاء البلاد. وقُتل أكثر من 430 سجينا في اشتباكات بين عصابات متناحرة في السجون منذ العام 2021، وقُطعت أطراف العشرات منهم وأحرقت جثثهم.

وللتفاصيل،أعلنت السلطات الإكوادورية، يوم الخميس الماضي، إن فيلافيسينسيو اغتيل جراء تعرضه لإطلاق نار عقب مشاركته في تجمع انتخابي قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مسلحين مجهولين فتحوا النار على المرشح الرئاسي لدى استقلاله سيارة عقب المشاركة في تجمع انتخابي في كيتو حوالي الساعة 18:20 بالتوقيت المحلي

وقال مكتب المدعي العام الإكوادوري إن مشتبها به أصيب بجروح خطيرة في تبادل لإطلاق النار مع عناصر الأمن ، وتوفي لاحقا في الحجز.

كما ذكر ممثلو الادعاء أن تسعة أشخاص أصيبوا في الهجوم، من بينهم مرشح للانتخابات البرلمانية وضابطا شرطة.

وقال حزب فييافيسينسيو عبر منصة إكس إن مسلحين هاجموا مقاره في كيتو.

وتعهد الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو بمعاقبة الجناة.

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