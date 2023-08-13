نائب رئيسة تايوان يصل نيويورك.. الصين تدين! + فيديو

العالم - آسيا والباسفيك

وهبطت طائرة الخطوط الجوية الصينية التي أقلت لاي من تايبيه في مطار "جون إف كنيدي" بعد الساعة 8:15 مساء بوقت قليل بالتوقيت المحلي (00:15 بتوقيت غرينتش).

ومن المقرر أن يتوقف "لاي"، المرشح الأول لمنصب رئيس تايوان بالانتخابات المقررة في يناير 2024، رسميا فقط في الولايات المتحدة، في طريقه من وإلى باراغواي، حيث سيحضر مراسم تنصيب الرئيس سانتياغو بينيا.

ولم يذكر "لاي" زيارته إلى الولايات المتحدة إلا بشكل وجيز، إذ اكتفى بالقول للصحافيين إنه ذاهب إلى نيويورك أولاً.

وقال إنه لن ينتهز زيارة باراغواي لتوطيد العلاقات مع ذلك البلد فحسب، بل لإجراء محادثات مع دول أخرى ولقاء وفود من شركاء من ذوي العقلية المشابهة. ولم يفصح عن هؤلاء الشركاء.

وأضاف أن هذا "سيدع المجتمع الدولي يتفهم أن تايوان بلد ملتزم بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وتشارك مشاركة فعالة في الشؤون الدولية".

وذكر أن ذلك سيجعل العالم يعرف أيضا "جهودنا المتنوعة للحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

هذا ويقول مسؤولون تايوانيون إن الصين سوف تستخدم توقف لاي في الولايات المتحدة كذريعة لبدء تدريبات عسكرية الأسبوع المقبل على الأرجح بالقرب من تايوان لترهيب الناخبين قبل انتخابات العام المقبل كي تجعلهم "يهابون الحرب".

في حين تعتبر الصين، جزيرة تايوان، جزءا لا يتجزا من أراضيها، وعبرت في أكثر من مناسبة عن معارضتها لأي مبادلات رسمية بين "تايبيه" والولايات المتحدة.

بينما تقول تايبيه وواشنطن إن مثل هذه الزيارات روتينية وليس هناك ما يدعو الصين لاتخاذ إجراءات "استفزازية".

ونددت وزارة الخارجية الصينية، الأحد، بزيارة نائب رئيسة تايوان للولايات المتحدة، وقالت إنه "انفصالي" و"مثير للمشاكل دائما"وإن بكين ستتخذ خطوات قوية لحماية سيادتها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان: "بكين تتابع عن كثب تطورات الوضع، وستتخذ إجراءات حازمة وقوية لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها".

وقال المتحدث إن "الصين تعارض بشدة أي شكل من أشكال التواصل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان وتعارض بحزم الانفصاليين الساعين إلى استقلال تايوان الذين يدخلون الولايات المتحدة تحت أي مسمى ومبرر كان، كما تعارض بشدة أي اتصال رسمي بين الولايات المتحدة والجانب التايواني".

وأضاف المصدر أن "الصين تعرب عن عدم رضاها القوي وتدين بشدة إصرار الولايات المتحدة على ترتيب "ترانزيت" وليام لاي في الولايات المتحدة"، واصفاً المسؤول التايواني بأنه "مثير للمشاكل".

من المتوقع أن يعود لاي من باراغواي إلى تايوان عبر سان فرانسيسكو، يوم الجمعة، بحسب الجدول الرسمي للزيارة المنشور،والذي لم يذكر زيارة الولايات المتحدة.