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ما الذي يخيف الاحتلال بعد كشف حزب الله عن منظومة صواريخ موجهة؟

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

اعتبر الكاتب السياسي الفلسطيني د. احمد الشقاقي، ان ما تكشفه المقاومة الاسلامية في لبنان من سلاح هو ما تسمح التفاصيل الميدانية بنشره.

وقال الشقاقي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الاسرائيلي لا يعلم بالضبط ما يمكن ان تفاجئه المقاومة اللبنانية في اي عدوان على لبنان، واكد ان حزب الله عندما كشف عن منظومة "ثار الله" للصواريخ الموجهة، عشية ذكرى انتصار حرب تموز، من اجل نقل رسائل سياسية ذات طابع ميداني لها علاقة بتهديدات يطلقها قادة الاحتلال في ظل هذه الظروف مع تصاعد بعض الاحداث الميدانية على حدود فلسطين الشمالية، بالاضافة الى هشاشة الواقع الداخلي الاسرائيلي.

واوضح، ان المقاومة اللبنانية قدمت خلال معركة حرب تموز اداءاً مشرفاً، ولهذا يتوقع ان يكون هناك تقدم وقفزة كبيرة في اداء المقاومة بعد استخدامها صواريخ كاتيوشا وفجر وكورنيت بشكل معين خلال حرب تموز عام 2006.

واضاف ان المقاومة اللبنانية اكتسبت تجارب ونجاحات متعددة خلال السنوات الماضية، وتمتلك بالفعل ادوات نوعية اخرها ترسانة "ثأر الله" المميزة التي تهدد من خلاله المقاومة دروع الاحتلال التي يتفاخر بقدرتها التحصينية العالية، واعتبر المنظومة الجديدة، تهديد مباشر للاحتلال على تطوير المقاومة نفسها وعلى قدرتها وقف سلاح مدرعات الاحتلال.

واشار الى ان كيان الاحتلال يعتقد بان حزب الله يمتلك طائرات مسيرة قادرة على قصف منشآت حيوية اهمها منشآت توليد الطاقة الاسرائيلية، ما يثير مخاوف الاحتلال بتعطيل محطات الطاقة خلال اي معركة مقبلة مع المقاومة اللبنانية.

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