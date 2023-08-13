تحذير كارثي!..زلزالان بالقرب من موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية!

العالم - آسيا والباسفيك

هز زلزالان، صباح اليوم الأحد، المنطقة القريبة من موقع "بيونغيوري" للتجارب النووية في كوريا الشمالية، وبلغت قوة الأول 2.7 درجة على مقياس ريختر، والثاني 2.3 درجة.

والزلزالان هما الأحدث ضمن سلسلة من الزلازل الطبيعية التي ضربت المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وكالة الأرصاد قولها، إن الزلزال الأول بلغت قوته 2.7 درجة على مقياس ريختر، ووقع بعد حوالي 40 كيلومتراً شمال غرب كيلغو بإقليم هامغيونغ الشمالي، بينما الزلزال الثاني بلغت قوته 2.3 درجة ووقع على بعد 42 كيلومتراً شمال غرب كيلغو.

وكان مركز الزلزال الأول عند خط عرض 41.3 درجة شمالاً وخط طول 129.19 درجة شرقاً على عمق 15 كيلومتراً، بينما كان مركز الزلزال الثاني على خط عرض 41.31 درجة شمالاً وخط طول 129.16 درجة شرقاً على عمق 5 كيلومترات.

يشار إلى أن كيلغو يوجد بها موقع بيونغيوري للاختبارات النووية، والذي أجرت فيه كوريا الشمالية جميع تجاربها النووية الست.

وفي عام 2022 وحده، تم تسجيل 8 زلازل طبيعية في المنطقة.