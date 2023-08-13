الاحتلال يبرء مستوطنين من جريمة قتل فلسطيني

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ويأتي قرار الإفراج عن المستوطنين المجرمين يحيئيل إيندور وإليشاع يارد، في ظل توفير حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة، ومحاكم الاحتلال ومنظومته القضائية، الغطاء الكامل للمستوطنين للاستمرار في جرائمهم واعتداءاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم دون رادع، وفي ظل صمت دولي وعدم مساءلة على هذه الجرائم الذي يسمح لمرتكبيها من جنود الاحتلال والمستوطنين "الإفلات من العقاب"، رغم أنها تصنّف في خانة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

في مجال أخر وبعد أن حقق منتخب المغرب مفاجأة في بطولة كأس العالم للسيدات بالتأهل للدور الثاني، ثارت حفيظة اليمين الفرنسي حول حجاب اللاعبة نهيلة بنزينة التي تعد أول لاعبة كرة قدم محجّبة تشارك في البطولة العالمية. وفي الوقت الذي لا يزال فيه الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في كرة القدم ساري المفعول في فرنسا، سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ عقد من الزمن بارتداء الحجاب والعمامة خلال المباريات، بناء على طلب تقدمت به دول إسلامية.

في السويد قام عدد من النشطاء المسلمين بمبادرة لجمع التبرعات وبناء مسجد مقابل كل مصحف يتم حرقه في هذا البلد، وقد وصلت التبرعات لبناء المساجد إلى عدة ملايين من الكرونات، عبر عدة فعاليات رداً على حرق المصحف.

في العاصمة البريطانية لندن، شهد شارع أكسفورد يوم الأربعاء فوضى عارمة إثر تجمع مئات المراهقين استجابوا لدعوات جرت مشاركتها على نطاق واسع على تطبيقي "سناب شات" و"تيك توك" تحث المستخدمين على المشاركة في سرقة متاجر، في الساعة 3 مساءً، تحت عنوان "سيرك أكسفورد سرقة جي دي". وألقت الشرطة البريطانية القبض على تسعة أشخاص وأصدرت العشرات من أوامر التفريق بعدما علق المتسوقون داخل متاجر شارع أكسفورد بلندن بعد بدء أحداث حملة السرقة التي نُظمت على وسائل التواصل الاجتماعي.