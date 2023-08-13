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تحركات مريبة للاحتلال الأمريكي عند حدود سوريا والعراق تثير التساؤلات

تحركات مريبة للاحتلال الأمريكي عند حدود سوريا والعراق تثير التساؤلات
الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

نقلت صحيفة "الوطن" السورية، تقارير إعلامية أفادت بأن القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق، تنوي غلق الشريط الحدودي مع سوريا.

العالم - سوريا

فقد أشار مصدر أمني لوكالة "المعلومة" العراقية، إلى أن "هناك معلومات مسربة من مصادر أمنية في قاعدة عين الأسد الجوية، كشفت نية القوات الأمريكية إغلاق الشريط الحدودي مع سوريا غربي الأنبار، لدواع غير واضحة بالتزامن مع وصول تعزيزات حربية للقوات الأمريكية المتمركزة داخل العمق السوري".

وأضاف المصدر أن "القيادات الأمنية المشرفة على الملف الأمني ليس لديها معلومات كافية حول هذا التوجه رغم استقرار الأوضاع الأمنية وعدم وجود أي تهديدات إرهابية محتملة"، مشيرا إلى ان "القوات الأمريكية كثفت خلال الفترة الحالية من عمليات الاستطلاع الجوي للطيران الحربي والمسير على المناطق الغربية باتجاه العمق السوري".

وأوضح المصدر الأمني أن "القوات الأمريكية المتمركزة داخل مبنى قاعدة التنف استقبلت أرتالا حربية قادمة من قاعدة عين الأسد في مؤشر على وجود مخطط غير واضح المعالم ويتسم بالسرية التامة".

ولفتت "الوطن" إلى أن هذه التحركات الأمريكية جاءت بعد أيام من استنكار سوريا، تسييس "الملف الكيميائي" من جانب منظمات دولية، وتجاهل التعاون التام الذي أبدته دمشق مع المحققين الدوليين وتأكيدها أن "قوات الاحتلال الأمريكي زودت الإرهابيين في منطقة التنف بمواد كيميائية ودربتهم على استخدامها، تحضيرا لفبركة حادثة استخدام أسلحة كيميائية بهدف توجيه الاتهام ضد سوريا، ضمن سعي واشنطن المتواصل لاستغلال "ملف الكيميائي" خدمة لأجنداتها".

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