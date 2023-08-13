كتائب الأقصى: نتحدى الاحتلال أن يكشف باقي خسائره في اليامون

العالم - فلسطين

وقالت كتائب شهداء الأقصى إن “مقاتلينا أوقعوا بكمين محكم قوات العدو الاسرائيلي المقتحمة لبلدة اليامون غرب جنين”.

وأضافت أن مقاتليها استهدفوا قوات العدو بالرصاص والعبوات الناسفة محلية الصنع محققين إصابات مباشرة.

وتابعت: “العدو اعترف بإصابة جندي صهيوني، ونتحداه أن يكشف عن باقي خسائره التي تكبدها”.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بآليات عسكرية، اقتحمت بلدة اليامون وأطلقت الرصاص صوب المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة، قبل أن تنسحب من البلدة جراء تصدي المقاومين لها.