الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣
١٠:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

كتائب الأقصى: نتحدى الاحتلال أن يكشف باقي خسائره في اليامون

كتائب الأقصى: نتحدى الاحتلال أن يكشف باقي خسائره في اليامون
الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت كتائب شهداء الأقصى أن الكيان الإسرائيلي اعترف بإصابة جندي واحد خلال صد اقتحام قوات الاحتلال لبلدة اليامون بالضفة الغربية المحتلة، متحدية جيش الاحتلال الاعتراف ببقية خسائره التي تكبدها.

العالم - فلسطين

وقالت كتائب شهداء الأقصى إن “مقاتلينا أوقعوا بكمين محكم قوات العدو الاسرائيلي المقتحمة لبلدة اليامون غرب جنين”.

وأضافت أن مقاتليها استهدفوا قوات العدو بالرصاص والعبوات الناسفة محلية الصنع محققين إصابات مباشرة.

وتابعت: “العدو اعترف بإصابة جندي صهيوني، ونتحداه أن يكشف عن باقي خسائره التي تكبدها”.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بآليات عسكرية، اقتحمت بلدة اليامون وأطلقت الرصاص صوب المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة، قبل أن تنسحب من البلدة جراء تصدي المقاومين لها.

روابط ذات صلة

خارجية الاحتلال: لن نسمح للسعودية بفتح اي مكتب تمثيل لها

برنامج ثقافي لأطفال جنين لمشاهدة الحياة الطبيعية !

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بظل استمرار قطع للمياه.. مبادرة من القامشلي لتوزيع مياه الشرب لأهالي الحسكة

بالفيديو: روسيا واوكرانيا.. استمرار حرب المسيرات

انطلاق المعرض الدولي الثامن عشر لقطع غيار ومستلزمات السيارات في طهران

الوفد الفني الإيراني یتفقد محطة قياس المياه في نهر هيرمند

كتائب الأقصى: نتحدى الاحتلال أن يكشف باقي خسائره في اليامون

السيد الحوثي يوجه تحذيرا للعدوان الأمريكي الصهيوني على الشعب اليمني