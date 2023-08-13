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الوفد الفني الإيراني یتفقد محطة قياس المياه في نهر هيرمند

الوفد الفني الإيراني یتفقد محطة قياس المياه في نهر هيرمند
الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

 قال مساعد وزير الطاقة الايراني، ان الوفد الفني للجمهورية الإسلامية الإيرانية قام لأول مرة منذ معاهدة عام 1972 لنهر هيرمند، بتفقد موقع محطة قياس المياه في "دهراود"، فی سد "كجكي" على نهر هيرمند.

العالم - ايران

وأضاف "محمد جوانبخت"، مشيرًا إلى قبول طلب ايران لزيارة محطة دهراود: وفقًا للمعاهدة، عندما لا توفر أفغانستان حقوق بلدنا، ستتم تفقد محطة دهراود بناءً على طلب الجانب الإيراني.

وقال مساعد وزير الطاقة: بعد مراقبة منسوب مياه النهر في محطة قياس المياه في دهراود، طالبت لجنة الخبراء الإيرانية بتسليم حصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من نهر هيرمند وتم الاتفاق على أنه في اجتماعات اللجنة الفنية في المستقبل القريب، يتم اتخاذ قرار حول كيفية تسليم الحصة.

وأعلن جوانبخت: أنه في السنوات الماضية لم يكن من الممكن زيارة محطة دهراود إلا ان المتابعة والتنسيق الدبلوماسي من قبل الخارجية الايرانية ادت الى توفير هذه الإمكانية لأول مرة حيث تفقد وفد مكون من المدير العام للأنهار الحدودية والمياه المشتركة بوزارة الطاقة، والرئيس التنفيذي لشركة مياه سيستان وبلوشستان الإقليمية ونائب محافظ سيستان وبلوشستان هذه المحطة.

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