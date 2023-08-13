الصين تتوعد بإجراءات حازمة ضد تايوان والسبب..

العالم - خاص بالعالم

اعتبر السفير الايراني الاسبق في الصين جواد منصوري أن علاقات الولايات لمتحدة مع تايوان تأتي في اطار اجراءات تتخذها الولايات المتحدة لبسط سيطرتها على المحيط الهادئ وشرق آسيا في ظل التحديات التي تواجهها في منطقة الشرق الاوسط.

وادان متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اصرار واشنطن على ترتيب ترانزيت للمسؤول التايواني في الولايات المتحدة، واكد معارضة الصين لأي شكل من أشكال التواصل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان، كما تعارض بحزم الانفصاليين الساعين إلى استقلال تايوان. واعتبر أنّ ذلك ينتهك مبدأ الصين الواحدة ويقوّض سيادة الصين وسلامة أراضيها، واصفاً المسؤول التايواني بأنّه مثير للمشاكل. هذا وسيتوقف 'لاي' في اميركا كنقطة عبور من وإلى باراغواي.