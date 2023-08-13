الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣
٠٩:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

الصين تتوعد بإجراءات حازمة ضد تايوان والسبب..

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

توعدت الصين باتخاذ إجراءات حازمة وقوية، رداً على زيارة نائب رئيسة تايوان 'وليام لاي' إلى الولايات المتحدة، مؤكدة أنّها تتابع تطورات الوضع عن كثب.

العالم - خاص بالعالم

اعتبر السفير الايراني الاسبق في الصين جواد منصوري أن علاقات الولايات لمتحدة مع تايوان تأتي في اطار اجراءات تتخذها الولايات المتحدة لبسط سيطرتها على المحيط الهادئ وشرق آسيا في ظل التحديات التي تواجهها في منطقة الشرق الاوسط.

وادان متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اصرار واشنطن على ترتيب ترانزيت للمسؤول التايواني في الولايات المتحدة، واكد معارضة الصين لأي شكل من أشكال التواصل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان، كما تعارض بحزم الانفصاليين الساعين إلى استقلال تايوان. واعتبر أنّ ذلك ينتهك مبدأ الصين الواحدة ويقوّض سيادة الصين وسلامة أراضيها، واصفاً المسؤول التايواني بأنّه مثير للمشاكل. هذا وسيتوقف 'لاي' في اميركا كنقطة عبور من وإلى باراغواي.

روابط ذات صلة

نائب رئيسة تايوان يصل نيويورك.. الصين تدين! + فيديو

تايوان تُشعل غضب الصين بزيارة أحد كبار مسؤوليها إلى أمريكا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انطلاق المعرض الدولي الثامن عشر لقطع غيار ومستلزمات السيارات في طهران

الوفد الفني الإيراني یتفقد محطة قياس المياه في نهر هيرمند

كتائب الأقصى: نتحدى الاحتلال أن يكشف باقي خسائره في اليامون

السيد الحوثي يوجه تحذيرا للعدوان الأمريكي الصهيوني على الشعب اليمني

خوفا من تسلل مرتزقي فاغنر.. ليتوانيا تغلق معبرين حدوديين مع بيلاروسيا

شاهد بالفيديو.. الصين تتوعد بإجراءات حازمة ضد تايوان والسبب..