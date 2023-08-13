إحباط هجوم أوكراني بطائرة مسيرة داخل أراضي روسيا

العالم - الأزمة الأوكرانية

وكشفت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، ولم تقع إصابات أو أضرار، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم إحباط محاولة من نظام كييف لشن هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة ضد أهداف في أراضي روسيا، وقد اكتشفت أنظمة الدفاع الجوي الروسية الطائرة المسيرة ودمرتها فوق مقاطعة بيلغورود، ولم تقع إصابات ولا أضرار ".

يذكر أنه تم إيقاف محاولة الهجوم الإرهابي، اليوم الأحد، قرابة الساعة 11:00 بتوقيت موسكو.

كما قام الدفاع الجوي بإسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك، ولم تقع إصابات.

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم الكشف عن الطائرة المسيرة ودمرتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية فوق أراضي مقاطعة كورسك، ولم تقع إصابات ولا أضرار".