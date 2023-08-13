رئيس حكومة موقتة في باكستان سيقود البلاد حتى الإنتخابات

العالم - باكستان

وأعلن زعيم المعارضة في باكستان، أن "أنوار الحق كاكر"، عضو مجلس الشيوخ عن الولاية الأقل كثافة سكانية، سيكون رئيس الوزراء المقبل وسيقود البلاد في الانتخابات.

وذكرت وكالة أنباء الباكستان، أن ذلك جاء بعد اجتماع شهباز شريف رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بصفته زعيم الأغلبية البرلمانية، وزعيم المعارضة رجاء رياض، حيث اتفقا على اختيار عضو مجلس الشيوخ الباكستاني، أنوار الحق كاكر، لرئاسة حكومة تصريف أعمال للإشراف على الانتخابات العامة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة خلال 90 يوما من حل البرلمان، وفقا للدستور الباكستاني الذي ينص على تشكيل حكومة تصريف أعمال محايدة قبل شهرين على الأقل من الانتخابات لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وسيقود كاكر حكومة موقتة لحين إجراء الانتخابات العامة والمحلية المقبلة المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ولكن التي قال بعض المسؤولين إنها قد تؤجل حتى العام المقبل.

وتواجه باكستان أزمة منذ إبعاد عمران خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد، من الحكم في أبريل/نيسان 2021 بموجب تصويت لحجب الثقة. وزادت الأزمة حدة الأسبوع الماضي مع إدخال نجم الكريكت السابق السجن تنفيذا لعقوبة بحبسه ثلاثة أعوام لإدانته بتهم فساد.

وفي وقت متأخر من الأربعاء الماضي، الرئيس حل عارف علوي البرلمان وبموجب القانون، يتوجب إجراء الانتخابات في غضون 90 يوما من تاريخ حل البرلمان. لكن حكومة شهباز شريف أشارت الى أن إرجاءها أمر مرجح.

وعلى رغم إمساكه بالسلطة منذ 18 شهرا، لم يفلح تحالف الأحزاب التقليدية الذي تكتل لإبعاد خان، في كسب شعبية واسعة، اذ يواجه أزمة اقتصادية بالرغم من قرض من صندوق النقد الدولي، وتزايد التضخم وارتفاع البطالة في ظل تراجع النشاط الصناعي جراء النقص في العملات الأجنبية.

وفي السياق، تسري منذ أشهر شائعات عن احتمال إرجاء الانتخابات في ظل الأزمات التي تواجهها السلطة في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة. وتعزّز هذا الاحتمال بعد صدور أرقام آخر تعداد سكاني في البلاد نهاية الأسبوع الماضي.

حيث سئل وزير الداخلية رنا صنع الله هذا الأسبوع عبر التلفزيون عن إمكان اجراء الانتخابات هذا العام وقال "إجابة واضحة تمامًا - لا".

ولم يصدر تعليق حتى الآن من لجنة الانتخابات.

في حين يرى محللون أن إرجاء عملية الاقتراع قد يمنح الشريكين الأساسيين في الائتلاف الحاكم، أي حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية وحزب الشعب الباكستاني، مهلة لوضع استراتيجية لمواجهة حزب حركة الانصاف بزعامة عمران خان.