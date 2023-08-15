إندلاع مواجهات بالعاصمة طرابلس بعد إعتقال قوة الردع لآمر اللواء444

العالم - خاص بالعالم

فقد شهدت مناطق عين زارة جنوب طرابلس اشتباكات متقطعة بين قوة الردع واللواء 444، فيما يستمر التحشيد وإغلاق بعض الطرق في محيط مطار معيتيقة الدولي، وتسببت الاشتباكات في سقوط عشرات القتلى والجرحى.



المواجهات وقعت نتيجة قيام قوة الردع التابعة لوزارة الداخلية باعتقال آمر اللواء444، ما ادى لاستنفار قواته والمواجهة مع القوات الحكومية.

فيما بدأت الاتصالات والمفاوضات بين أطراف سياسية وعسكرية لوقف التوتر الأمني.

ويعد هذا اللواء الذي يقوده العقيد محمود حمزة ويتبع رئاسة الأركان العامة للجيش في غرب ليبيا، واحدا من أكثر القوى العسكرية تنظيما، وتنتشر معظم قواته جنوب العاصمة، كما تسيطر على مدن بارزة في غرب ليبيا وتحديدا ترهونة وبني وليد.

اما قوة الردع فهي جهاز لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مستقل عن وزارتي الدفاع والداخلية ويتبع المجلس الرئاسي الليبي، ومن القوى المسلحة النافذة في طرابلس.



المجلس الأعلى للدولة دعا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في طرابلس وطالب بحل الإشكال بالطرق السلمية.

فيما ادان مجلس النواب الاعمال القتالية وجرائم الخطف التي تشهدها العاصمة. وتم اعلان حالة الطاورئ في مناطق الاشتباكات.

وعبرت السفارات الاميركية والبريطانية والفرنسية عن قلقها ازاء الاشتباكات في طرابلس وطالبة بحماية المدنيين.

وتم اجلاء اكثر من100عائلة من مناطق الاشتباكات جنوبي العاصمة طرابلس.



ويرى الخبراء بان هذه المواجهات ستساهم في اضعاف سلطة الدولة وقدرتها على مواجهة الجماعات المسلحة وعصابات التهريب.

واضافوا ان وضع حد لها وحل الازمات عبر الحوار سينعكسان ايجابا على البلاد التي لا تزال تعاني من الانقسامات على معظم الاصعدة.

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