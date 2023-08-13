ایران.. حادث ارهابي جديد في مرقد شاهجراغ + فيديو وصورة

العالم- ايران

وتشير تقارير أولية نقلا عن مصدر مطلع إلى استشهاد 4 اشخاص إثر الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلحان على مرقد شاهجراغ.

في هذه العملية الإرهابية حاول مسلحان اثنان الدخول الى المرقد من جهة باب المهدي وفتحا نيران اسلحتهما على الزوار المتواجدين عند مدخل المرقد

واوضحت التقارير ان قوات الأمن ألقت القبض على أحد منفذي الهجوم، وحاليا أبواب المرقد مغلقة، واطراف المرقد خاضعة لسيطرة القوات الامنية للعثور عن المهاجم الآخر الذي لاذ بالفرار.

يذكر أن الهجوم الإرهابي الاول على مرقد شاهجراغ الذي تبناه تنظيم "داعش" وقع مساء يوم 26 تشرين الاول /اكتوبر عام 2022 ، وأسفر عن استشهاد 13 شخصا واصابة 30 شخصا من خدام وزوار المرقد واصيب منفذ الهجوم باصابة خطيرة في اشتباك مع قوات الأمن والشرطة ومن ثم لقي حتفه في المستشفى.

يتبع