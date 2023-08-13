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فيديو و صور لأحد منفذي هجوم شاهجراغ الإرهابي + فيديو

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

نشرت بعض وسائل الإعلام الإيرانية مقطع فيديو وصورا لأحد منفذي هجوم شاهجراغ الإرهابي الذي حدث مساء اليوم الأحد.

العالم- ايران

ووقع مساء اليوم الأحد حادث إرهابيا جديد في مرقد شاهجراغ بمدينة شيراز جنوب غرب ایران.

وتشير تقارير أولية نقلا عن سادن المرقد إلى استشهاد شخص إثر الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلحان على مرقد شاهجراغ.

واشار محافظ فارس "محمد هادي إيمانية" الى استشهاد شخص واصابة 5 اخرين حتى الان 3 منهم حالتهم حرجة، لكنه اكد ان المعلومات التي وصلت اليه ليس دقيقا وعدد الشهداء مرشح للارتفاع في أية لحظة.

في هذه العملية الإرهابية حاول مسلحان اثنان الدخول الى المرقد من جهة باب المهدي وفتحا نيران اسلحتهما على الزوار المتواجدين عند مدخل المرقد.

واوضحت التقارير ان قوات الأمن ألقت القبض على أحد منفذي الهجوم، وحاليا أبواب المرقد مغلقة، واطراف المرقد خاضعة لسيطرة القوات الامنية للعثور عن المهاجم الآخر الذي لاذ بالفرار.

يذكر أن الهجوم الإرهابي الاول على مرقد شاهجراغ الذي تبناه تنظيم "داعش" وقع مساء يوم 26 تشرين الاول /اكتوبر عام 2022 ، وأسفر عن استشهاد 13 شخصا واصابة 30 شخصا من خدام وزوار المرقد واصيب منفذ الهجوم باصابة خطيرة في اشتباك مع قوات الأمن والشرطة ومن ثم لقي حتفه في المستشفى.

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فيديو و صور لأحد منفذي هجوم شاهجراغ الإرهابي + فيديو