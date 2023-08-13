اسبانيا.. خطأ في سياسة الري يزيل بحيرة بأكملها

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كانت بحيرة سانتا أولالا تضم حياة مائية وفيرة وتستقطب مستعمرات كبيرة من الطيور المهاجرة، وباتت أرضاً بيضاء جافة ومتصدّعة، أما السبب فالتأثيرات الناجمة عن التغير المناخي ولكن أيضاً الزراعة المكثفة والسياحة المفرطة في المنطقة. إنها بحيرة سانتا أولالا الشاطئة في متنزّه دونيانا الوطني في جنوب إسبانيا.

واستحال هذا المتنزّه الأندلسي المدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي رمزاً لشحّ المياه في اسبانيا التي تواجه خمسة وسبعين بالمئة من أراضيها راهناً مناخاً قد يؤدي إلى التصحّر.

وقالت كارمن دياز وهي عالمة الأحياء في محمية دونيانا الطبيعية:"إنه يؤلم كثيراً، رؤية نقطة المياه الأخيرة في سانتا أولالا تجف بهذا الشكل. سنكون منتجين كبار للتوت لكننا سنفقد جزءاً من تراث العالم".

اما جوليو دياز، وهو المتحدث باسم منصة حقوق الري للمزارعين في هويلفا، فقال:"التوفيق بين استدامة بيئة فريدة ودمجها مع نشاط الإنسان الذي يعيش هنا هو التحدي الذي يواجه دونانا".

للسنة الثانية على التوالي جفّت هذه البحيرة بصورة كاملة بعدما كانت الوحيدة التي تبقى مغمورة بالمياه حتى خلال فصول الصيف الحارة. وفيما تواصل الجمعيات البيئية تنديدها بالسياسات الزراعية المعتمدة خلال السنوات الأخيرة والتي تلقى انتقادات من جانب المفوضية الأوروبية أيضاً، حذرت اليونسكو من أن مشروع القانون المرتبط بالريّ الذي عرضته مؤخراً الحكومة الإسبانية قد يتسبب في إزالة المتنزه من قائمتها للتراث العالمي.

وقال مانويل ديلجادو وهو المتحدث باسم جمعية المزارعين ألمونتي: "نحن نطالب ونقول لمن هم في السلطة إنهم بحاجة إلى أن يدركوا أن المزارع القابلة للري لا يمكن توسيعها دون وجود المزيد من الموارد المائية".

ويعزو القيمون على المتنزه المشكلة خصوصاً إلى الاستغلال المفرط للمياه الجوفية تحت المتنزه بهدف ري الحقول المجاورة وإنشاء مبان مرتبطة بالسياحة مع وجود شاطئ مجاور يستقطب سنوياً عدداً كبيراً من الزوّار، معتبرين أنه لا ينبغي التفكير في أنّ ما يحصل هو مجرّد مسألة طبيعية ناجمة عن التغير المناخي وأنه من غير الممكن تجنّبها. يذكر أن قضية دونيانا أثيرت على المستوى الوطني ضمن الحملة الانتخابية البلدية والإقليمية والتشريعية داخل بلد يستهلك مزارعوه ثمانين بالمئة من موارد المياه العذبة.