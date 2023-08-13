العراق سيستقبل 5 ملايين زائر خلال زيارة الأربعين

العالم - العراق

العراقيون في البصرة دشنوا فعاليات الزيارة حيث توافدت قوافل الزائرين المتوجهين من اقصى نقطة في جنوب العراق نحو مرقد الامام الحسين (ع) مشيا على الاقدام. كما بدأت قوافل المشاية التحرك نحو كربلاء المقدسة من مدن ومناطق مختلفة من العراق خاصة البعيدة عن المدينة المقدسة.

رسمياً، قال وزير الداخلية العراقي رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمينِ زيارة الأربعين عبد الأمير الشمري اِنّ بلاده تتوقع دخول خمسة ملايينِ زائر من خارجِ العراقِ خلالَ الزيارة. مضيفاً ان بغداد اعدت خطةً امنية وخدميةً تبدأ من يومِ التاسعَ عشَر من الشهرِ الجاري مضيفاً اَنّ خمس محافظات ستكون محطاتِ انطلاقٍ الى مدينةِ كربلاءَ المقدسةِ لاحياءِ الذكرى.

ومن خارج العراق ايضا بدأت قوافل الزوار والمشاية بالتحرك نحو كربلاء المقدسة حيث بدا تحرك الزوار مشياً من دولة الكويت وبعض الدول العربية الاخرى ومن المقرر دخولهم الاراضي العراقية خلال الايام القليلة القادمة.

وفي ايران ايضا بدأ ملايين الايرانيين بالاستعداد للزيارة كما اعلنت السلطات في طهران حيث بدأت تنتشر مواكب الخدمات على الطريق وقرب المنافذ الحدودية مع العراق حيث يتوقع تدفق عدة ملايين لزيارة سيد الشهداء عليه السلام خلال الايام القليلة المقبلة. وبهذا الصدد شهدت محافظة خوزستان انطلاق اول قافلة لعشاق الامام الحسين عليه السلام وبدأ الالاف من الرجال والنساء والاطفال التحرك سيراً على الاقدام من مدينة اهواز نحو كربلاء المقدسة.