"من لا يكون في خدمة الشعب التونسي فعليه المغادرة وترك مكانه

العالم - تونس

وأضاف سعيد خلال تحوّله إلى منطقة برج التومي بطبربة: "يكفي العبث بالشعب التونسي ومن لا يقدر أن يكون بحجم المسؤولية وفي خدمة الشعب التونسي فعليه المغادرة وترك مكانه لمن هو قادر ويشعر بالمسؤولية تجاه الوطن".

ولفت سعيّد إلى ضرورة العمل بشكل جماعي وبنفس القوة وبنفس العزيمة للتصدّي للكارتالات والشبكات الإجرامية التي تسعى بكل الطرق على تأجيج الأوضاع.

وأضاف: "الخبز متوفّر لكننا كل يوم نسمع للأسف عن إخفاء أطنان من القمح اللين ومن يخفيها يتلاعب بقوت الشعب والأمر نفسه بالنسبة للأدوية والقهوة والسكر ولا يكاد يمر يوم لا يتم اختلاق أزمة".

كما تحدّث الرئيس عن التعطيلات في العديد من الإدارات ورفض تقديم الخدمات للمواطنين بعلل واهية، مؤكّدا أنّ كلّ من يرفض تقديم الخدمات لطالبيها سيغادر.

وأكد أن كل من يعطل مصالح المواطنين ويرتمي في أحضان الشبكات الإجرامية يعتبرا شريكا لهم في الإجرام ويتحمل مسؤوليته، مصرحا بأن الشعب انتفض ولا بد من أن تكون الإدارة في حجم المسؤولية.