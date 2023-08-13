بالفيديو.. اللحظات الأولى لدخول الإرهابيين إلى مرقد شاهجراغ

العالم- ايران

ووقع مساء اليوم الأحد حادث إرهابي جديد في مرقد شاهجراغ بمدينة شيراز جنوب غرب ایران.

وتشير تقارير أولية نقلا عن سادن المرقد إلى استشهاد شخص إثر الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلحان على مرقد شاهجراغ.

واشار محافظ فارس "محمد هادي إيمانية" الى استشهاد شخص واصابة 5 اخرين حتى الان 3 منهم حالتهم حرجة، لكنه اكد ان المعلومات التي وصلت اليه ليس دقيقا وعدد الشهداء مرشح للارتفاع في أية لحظة.

في هذه العملية الإرهابية حاول مسلحان اثنان الدخول الى المرقد من جهة باب المهدي وفتحا نيران اسلحتهما على الزوار المتواجدين عند مدخل المرقد.

واوضحت التقارير ان قوات الأمن ألقت القبض على أحد منفذي الهجوم، وحاليا أبواب المرقد مغلقة، واطراف المرقد خاضعة لسيطرة القوات الامنية للعثور عن المهاجم الآخر الذي لاذ بالفرار.

يذكر أن الهجوم الإرهابي الاول على مرقد شاهجراغ الذي تبناه تنظيم "داعش" وقع مساء يوم 26 تشرين الاول /اكتوبر عام 2022 ، وأسفر عن استشهاد 13 شخصا واصابة 30 شخصا من خدام وزوار المرقد واصيب منفذ الهجوم باصابة خطيرة في اشتباك مع قوات الأمن والشرطة ومن ثم لقي حتفه في المستشفى.

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