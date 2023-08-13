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النيجر.. رئيس المجلس العسكري يعطي الضوء الأخضر للمحادثات مع لجنة "إيكواس"

النيجر.. رئيس المجلس العسكري يعطي الضوء الأخضر للمحادثات مع لجنة
الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوزراء الانتقالي في النيجر علي الأمين زين، يوم الأحد، إن رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تياني، أعطى الضوء الأخضر للمحادثات مع لجنة "إيكواس".

العالم-افريقيا

ومن المرتقب أن تصل لجنة "إيكواس"إلى عاصمة النيجر نيامي في الأيام المقبلة.

وأعرب علي الأمين زين عن تفاؤله بهذه المحادثات المرتقبة.

هذا، ولم يتوصل برلمان مجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس" إلى اتفاق بشأن الإجراءات المرتقبة في النيجر، في وقت كان رؤساء دول المجموعة استنفروا "قوة الاحتياط" في مؤشر لقرب عملية عسكرية.

واجتمع برلمان "إيكواس" مساء السبت لمناقشة اتخاذ مزيد من الإجراءات في النيجر، وقال المتحدث إن البرلمان لم يتخذ أي قرار لكنه شكل لجنة تعتزم لقاء الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية لـ"إيكواس"، للحصول على إذنه للذهاب إلى النيجر.

يأتي ذلك، عقب إعلان تأجيل اجتماع رؤساء الأركان لدول مجموعة دول غرب إفريقيا الاقتصادية "إيكواس" حول الوضع في النيجر الذي كان من المفترض أن يعقد السبت في العاصمة الغانية، "لأسباب فنية" من دون الكشف عن موعد جديد.

وكان قادة الانقلاب في النيجر قد عزلوا بازوم يوم 26 يوليو الماضي، فيما يقول الأخير إنه محتجز كرهينة في مقر إقامته.

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