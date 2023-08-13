نتنياهو يؤجل زيارته إلى الجولان المحتل بسبب اجتماع أمني طارئ

العالم-الاحتلال

ووفقا لوسائل إعلام صهیونیة، تناول الاجتماع الذي عقد يوم الاحد إحجام قوات الاحتياط في الجيش الصهيوني، الالتحاق بالتجنيد، وتأثير ذلك على الإشكالات التي أحدثها عزم الحكومة على تنفيذ مشروع "الإصلاح القضائي" في البلاد.

وعقد نتنياهو اجتماعه مع هاليفي في قاعدة كيريا العسكرية في تل أبيب، وفقا لمكتب نتنياهو.

وانتقد نتنياهو خلال الاجتماع التقارير التي تفيد بتراجع كفاءة الجيش الصهيوني، في حين أكد مسؤولون في الجيش أن استخدام مصطلح "رافضين أو ممتنعين" عند مخاطبة قوات الاحتياط الرافضة للالتحاق بالخدمة احتجاجا على خطة "الإصلاح القضائي" غير موفق.

وأفاد مكتب نتنياهو في بيان رسمي، أنه "أوعز بالحفاظ على كفاءة واستعداد الجيش لمواجهة أي تحديات جديدة في الوضع الاعتيادي وفي حالات الطوارئ".