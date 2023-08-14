سلطتا طيراني 'العراق وايران' يستعدان للزيارة الأربعينية 

العالم - العراق

واوضح الزميل نويد بهروز، نقلا عن "الإعلام والاتصال الحكومي لسلطة الطيـران المـدني العراقـي" قوله، ان رئيس سلطـة الطيـران المـدني العراقـي السيد عماد عبد الزراق الأسدي ، استقبل أمس الأحد ، رئيس سلطة الطيران المدني الإيراني السيد محمد محمدي بخش والوفد المرافق له ، وبحضور معاون رئيس السلطة ومدير النقل الجوي ومديري مطاري بغداد والنجف الأشرف الدوليين لغرض مناقشة مجموعة من التسهيلات والخدمات الخاصة بزوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وتابع، ان اللقاء مع الجانب الإيراني ‏ناقش مجموعة من الأمور الفنية وطبيعة الرحلات الجوية والعمل على تطوير وتوطيد آليات العمل المشترك بما يخدم مصالح الجانبين لخدمة مسافري البلدين.

وأكد إنه تم تشكيل لجنة عليا من قبل إدارة سلطـة الطيـران المـدني وذلك للإشراف والمتابعة الميدانية لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لزوار القادمين إلى مطاري بغداد والنجف الأشرف الدوليين.

يذكر أن سجل المناقشات الموقع بين السلطتين العراقية والإيرانية في عام 2019، والمتضمن الاتفاق على منح كل طرف 120 رحلة اسبوعياً وتنفيذ الرحلات العارضة المتفق عليه تتم وفق القوانين والأنظمة الخاصة بكل بلد.