غرق مستشار السفير الأوكراني لدى أرمينيا

العالم-اوروبا

ووفقا لموقع news.am، فقد تلقى المركز الوطني لإدارة الأزمات التابع لإدارة الإنقاذ الإقليمي في منطقة غيغاركونيك، مساء الأحد، معلومات تفيد بأن رجال الإنقاذ في الشاطئ العام الثاني لبحيرة سيفان، لاحظوا وجود مواطن في المياه أثناء قيامهم بمهامهم على بعد 25 مترا من الشاطئ، حيث قام رجال الإنقاذ بانتشال الجثة من عمق حوالي 1.5 متر، وسلموها إلى الشاطئ، حيث أعلن الأطباء وفاته.

وبحسب الموقع فإن الغريق هو مستشار السفير الأوكراني في أرمينيا، وأفادت "تاس" بأن الغريق هو القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في أرمينيا مؤقتا ألكسندر سينتشينكو.