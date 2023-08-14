الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣
١٠:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس البرلمان الباكستاني يدين الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ

رئيس البرلمان الباكستاني يدين الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ
الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

 أدان رئيس البرلمان الباكستاني "برويز أشرف" بشدة الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ في مدينة شيراز، وأعرب عن تعاطفه مع إيران حكومة وشعبا وخاصة أسر الشهداء والمصابين في هذا الحادث.

العالم - ايران

وأعرب برويز أشرف عن تعاطفه مع إيران حكومةً وشعباً، وخاصة مجلس الشورى الاسلامي، وأضاف: الإرهابيون يحاولون تقويض السلام والاستقرار في المنطقة سعيا لتحقيق مآربهم الشريرة.

وقال: إن الاعتداء على الأبرياء وإراقة دمائهم لا علاقة له بالدين وأن الأعمال الإرهابية لا يمكن تبريرها في الدين الإسلامي.

وادى الهجوم الارهابي الذي استهدف مساء امس الاحد، مرقد السيد احمد بن موسى (ع) "شاهجراغ" الى استشهاد شخص واصابة 8 آخرين فيما القي القبض على الارهابي منفذ العملية.

يذكر ان مرقد "شاهجراغ" كان قد تعرض لهجوم ارهابي يوم 26 تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي ما ادى الى استشهاد 13 شخصا واصابة اكثر من 20 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام بحق ارهابيين اثنين ضالعين فيه.

روابط ذات صلة

جريمة "شاهجراغ".. كيف نفكك شفرتها؟

اعتقال 4 مشتبهين بصلتهم بالهجوم الارهابي على مرقد شاهجراغ

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اكتشاف مخبأ الإرهابيين الذين هاجموا مرقد شاهجراغ

قاطعا طريق الفتنة.. الشيخ قاووق: حزب الله حريص على السلم الأهلي وعمل على تطويق حادثة الكحالة

شاهد بالفيديو.. مراسل العالم: الاحتلال مازال يعيش كابوس المفاجآت التي احدثتها المقاومة اللبنانية

مهنئا بذكرى انتصار 2006.. الشيخ ياسين: على القوى السياسية ان تكون على قدر تضحيات المقاومة

رئيس البرلمان الباكستاني يدين الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ

وفد عسكري إيراني رفيع المستوى يزور موسكو