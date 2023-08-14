اكتشاف مخبأ الإرهابيين الذين هاجموا مرقد شاهجراغ

العالم - ايران

وأعلن "كاظم موسوي" ظهر اليوم الاثنين: بجهود جنود إمام الزمان المجهولين، تم اعتقال 8 أشخاص يشتبه بتورطهم في الحادثة الإرهابية التي وقعت الليلة الماضية في مرقد شاهجراغ فی شیراز.

وأضاف: الشخص الرئيسي الذي تم اعتقاله يحمل جنسية طاجيكية.

و صرح رئيس القضاء في محافظة فارس: في التحقيق الأولي، قدم هذا الشخص نفسه باسم رحمة الله نوروزف وهو مواطن من طاجيكستان.

وتابع موسوي: كل المعتقلين يحملون جنسيات اجنبية.

وادى الهجوم الارهابي الذي استهدف مساء امس الاحد، مرقد السيد احمد بن موسى (ع) "شاهجراغ" الى استشهاد شخص واصابة 8 آخرين فيما القي القبض على الارهابي منفذ العملية.

يذكر ان مرقد "شاهجراغ" كان قد تعرض لهجوم ارهابي يوم 26 تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي ما ادى الى استشهاد 13 شخصا واصابة اكثر من 20 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام بحق ارهابيين اثنين ضالعين فيه.