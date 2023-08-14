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منفذ الجريمة الارهابية في شاهجراغ طاجيكي الجنسية

منفذ الجريمة الارهابية في شاهجراغ طاجيكي الجنسية
الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس محاكم محافظة فارس الايرانية ان المهاجم الذي نفذ الجريمة الارهابية في مزار شاهجراغ وهو الآن قيد الاحتجاز، طاجيكي الجنسية.

العالم - ايران

وقال حجة الاسلام والمسلمين السيد كاظم موسوي، ان جهاز الأمن قد القى القبض حتى الان على 8 من المشتبه بعلاقتهم بالهجوم الارهابي الذي وقع مساء أمس في مزار شاهجراغ .

واضاف " جميع الموقوفين هم من الرعايا الاجانب".

وفيما يتعلق بهوية الارهابي الذي نفذ الهجوم في الحرم الطاهر مساء أمس قال موسوي " ان هذا الشخص قال في التحقيق الاولي بأن اسمه رحمة الله نوروزوف وهو طاجيكي الجنسية ".

وتابع " تم العثور ايضا على المنزل الذي يختبئ فيه الارهابيون ".

هذا وقد استشهد شخص واصيب 8 اخرون في الهجوم الارهابي الذي وقع مساء امس الاحد في مرقد شاهجراغ في شيراز جنوبي البلاد.

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