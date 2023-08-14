أمير عبد اللهيان: لم ننحرف أبدا عن مسار التفاوض

العالم - ايران

وقال حسين أميرعبداللهيان الیوم الاثنین، في حفل تكريم الصحفيين: جهودنا في النظام الدبلوماسي غير مكتملة بدون وجود وسائل الإعلام و حيثما وجدت وسائل الإعلام، يمكن سماع صوت اتفاقياتنا وحتى مشاكلنا وتحدياتنا على طاولة المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف.

وقال: "قد لا نكون قادرين على التعبير عن شيء بوضوح على طاولة المفاوضات، لكنكم تعبرون عن هذه الكلمات بوضوح وهي مسموعة جيدًا من الجانب الأجنبي".

وأوضح أميرعبداللهيان: اليوم إذا أدلى أحد مسؤولي وزارة الخارجية بتصريح، فإن هذه الكلمات ستنعكس على نطاق واسع في أقل من ثوان وسيكون هناك رد فعل.

وصرح وزير الخارجية بشأن تبادل الأسرى والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة :لم ننحرف أبداً عن مسار الدبلوماسية والتفاوض ومنذ بداية الإدارة، كان قرار الرئيس هو اتخاذ إجراءات لإلغاء الحظر الأمريكي أحادي الجانب من خلال الدبلوماسية.

وقال وزير الخارجية: يعود هذا الجزء من الجهود المبذولة لتحييد العقوبات إلى اتفاقية خطة العمل المشتركة الشاملة ويجب أن تحتوي بعض أجزاء الاتفاقية على نقاط قوية وفي نفس الوقت كانت اتفاقية بين طرف واحد وعدة أطراف.

وتابع: في سياق الدبلوماسية كنا نتفاوض ونتبادل الرسائل غير المباشرة مع أمريكا منذ شهور ولم نفكر قط في مسألة اتفاق مؤقت.

وأضاف: إن قضية تبادل الأسرى هي قضية إنسانية بالكامل ولا علاقة لها بمسألة تحرير ممتلكاتنا في البنوك الأجنبية، لذلك، في الاتفاق الموقع بين إيران والولايات المتحدة من خلال الطرف الثالث، لدينا محضر اجتماع بشأن تبادل السجناء ومحضر اجتماع منفصل بشأن الإفراج عن الأصول المجمدة في الخارج.

یتبع...