الداخلية الايرانية: شبكة في الخارج كانت تدير وتوجه ارهابي شاهجراغ

العالم - ايران

وقال الوزير وحيدي في تصريح له في شيراز اليوم الاثنين: هذا الارهابي الخبيث هاجم الزوار وذنبهم الوحيد هو العشق للاسلام الحنيف وأهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام، وهذا استمرار لما يجري في الدول الغربية من حرق القرآن الكريم والاساءة للاسلام.

واضاف : ان شبكة خارج الحدود الايرانية كانت تدير وتوجه الارهابي الذي دخل حرم شاهجراغ في شيراز عن سابق اصرار وترصد لتنفيذ عملية ارهابية ويبادر الى اطلاق النار ما أدى الى استشهاد شخص واحد وجرح عدد آخرين ، وان احد الجرحى حالته حرجة.

وتابع " لقد أبدى المواطنون الى جانب القوى الامنية والعسكرية ردة فعل مناسبة واعتقلوا هذا الارهابي ومنعوه من مواصلة جريمته"

واضاف " على العالم ان يعلم بأن التيارات الارهابية تلقى صمتا من قبل المحافل الدولية ونوع من الدعم وهذا عار عليهم ، انهم يظنون بأنهم قادرون عبر هذه الاساليب من انتزاع العشق للاسلام من شعبنا.

واكد وزير الداخلية ان الاحصائيات تشير بأن عدد زوار المرقد الطاهر لأحمد بن الامام موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام قد تضاعف ثلاثة اضعاف بعد الهجوم الارهابي الذي وقع العام الماضي وهذا يدل على عقم اهداف الارهابيين الذين لن يحققوا غاياتهم حتما، وان الاجهزة الامنية سيتصدون بقوة لهم ولحماتهم وسيثأرون منهم ثأرا قاسيا.