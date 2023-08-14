العميد نصير زادة: ايران وروسيا تتعاونان في ضمان الأمن الدولي

العالم - ايران

وقال العميد نصير زادة الذي وصل اليوم الاثنين الى موسكو على رأس وفد عسكري ايراني رفيع المستوى: انتهى عصر العالم الأحادي القطب وتتعاون إيران وروسيا لضمان الأمن على الصعيد الدولي.

وتأتي زيارة الوفد العسكري الإيراني رفيع المستوى الى روسيا بناءً على دعوة رسمية من وزير الدفاع الروسي الفريق سيرغي شويغو الى اللواء محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، وكان في استقباله في فينوكوفا الدولي سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في موسكو كاظم جلالي، وممثل وزارة الدفاع الروسية الجنرال أوليك فيتاليفيتش.



وتهدف زيارة الوفد العسكري الايراني إلى موسكو، المشاركة في المؤتمر الدولي للدفاع والأمن في جمهورية روسيا الاتحادية.



وبحسب إعلان الملحق العسكري بالسفارة الإيرانية في موسكو رضا خسروي مقدم، فان الوفد العسكري الإيراني رفيع المستوى يشارك اليوم في حفل افتتاح المؤتمر والمعرض العسكري الروسي الدولي 2023 وسيلتقي مع عدد من رؤساء الوفود الاجنبية المشاركة.



كما سيشارك رئيس الوفد العسكري الايراني في مؤتمر الأمن الدولي الحادي عشر في موسكو يوم غد الثلاثاء ويلقي كلمة حول موضوع الوضع في العالم متعدد الأقطاب في الجلسة الأولى بالمؤتمر.

ويقام المعرض العسكري والدفاعي الدولي "منتدى الجيش الروسي" يوم الاثنين لمدة أسبوع في باتريوت بارك بالقرب من موسكو.



وتعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية للجمهورية الإسلامية الايرانية، أثناء مشاركتها النشطة في هذا المعرض، نماذج مختلفة من المنتجات العسكرية والدفاعية في هذا المعرض الذي تشارك فيه اكثر من 60 دولة في العالم.