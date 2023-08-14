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سلطنة عُمان تعزي بضحايا هجوم "شاهجراغ" بمدينة شيراز

سلطنة عُمان تعزي بضحايا هجوم
الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعربت وزارة الخارجية العمانية عن تعازي السلطنة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بضحايا هجوم "شاهجراغ" بمدينة شيراز.

العالم - ايران

وأعربت وزارة الخارجية عن "تعازي ومواساة سلطنة عُمان للجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة ولذوي الضحايا في الهجوم الذي استهدف مرقد شاهجراغ في مدينة شيراز مساء أمس، وعن خالص التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل".

وأكدت الخارجية "موقف سلطنة عُمان الثابت في إدانة واستنكار الإرهاب بكافة أشكاله ودوافعه".

وكان رئيس عدلية محافظة فارس، أعلن اليوم الإثنين، اعتقال 10 أشخاص يشتبه بعلاقتهم بالهجوم الإرهابي الذي وقع الليلة الماضية في مرقد شاه جراغ (ع) في مدينة شيراز.

وأكد رئيس عدلية محافظة فارس أن جميع المعتقلين هم أجانب.

وأضاف، في التحقيق الأولي، عرّف الإرهابي الرئيسي الليلة الماضية عن نفسه بأنه "رحمت الله نوروزوف" وهو مواطن طاجيكستان. كما تم تحديد مقر الإرهابيين.

وأدى هجوم إرهابي استهدف، مرقد السيد أحمد بن موسى (ع) "شاه جراغ"، مساء أمس الأحد إلى استشهاد شخص وإصابة 8 آخرين فيما ألقي القبض على الإرهابي منفذ العملية.

وكان مرقد "شاهجراغ" قد تعرض لهجوم ارهابي يوم 26 اكتوبر العام الماضي ما أدى إلى استشهاد 13 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام بحق إرهابيين اثنين ضالعين فيه.

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