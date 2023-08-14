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جمهورية أذربيجان تدين هجوم شيراز الإرهابي

جمهورية أذربيجان تدين هجوم شيراز الإرهابي
الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان لها الهجوم الإرهابي في شيراز وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا وللحكومة والشعب الإيراني.

العالم - ايران

وجاء في هذا البيان: إننا ندين بشدة الهجوم الإرهابي في شيراز بإيران، والذي أودى بحياة الأبرياء. تعاني أذربيجان من الإرهاب وتدين جميع أشكاله ومظاهره. نقدم تعازينا لأسر ضحايا هذا الهجوم وللحكومة والشعب في إيران.

وكان رئيس عدلية محافظة فارس، أعلن اليوم الإثنين، اعتقال 10 أشخاص يشتبه بعلاقتهم بالهجوم الإرهابي الذي وقع الليلة الماضية في مرقد شاه جراغ (ع) في مدينة شيراز.

وأكد رئيس عدلية محافظة فارس أن جميع المعتقلين هم أجانب.

وأضاف، في التحقيق الأولي، عرّف الإرهابي الرئيسي الليلة الماضية عن نفسه بأنه "رحمت الله نوروزوف" وهو مواطن طاجيكستان. كما تم تحديد مقر الإرهابيين.

وأدى هجوم إرهابي استهدف، مرقد السيد أحمد بن موسى (ع) "شاهجراغ"، مساء أمس الأحد إلى استشهاد شخص وإصابة 8 آخرين فيما ألقي القبض على الإرهابي منفذ العملية.

وكان مرقد "شاهجراغ" قد تعرض لهجوم ارهابي يوم 26 اكتوبر العام الماضي ما أدى إلى استشهاد 13 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام بحق إرهابيين اثنين ضالعين فيه.

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