الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣
٠٢:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الشرطة السويدية تعتقل شخصاً حاول منع "حرق القران" في ستوكهولم!

الشرطة السويدية تعتقل شخصاً حاول منع
الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

احتجزت الشرطة السويدية شخصا حاول اختراق حاجز يمنع متظاهرين من الوصول إلى فعالية جديدة لحرق القرآن من قبل المهاجرين المتطرفين سلوان موميكا وسلوان نجم في ستوكهولم.

العالم- اوروبا

وجرت أحداث المسيرة التي أذنت بها الشرطة السويدية في العاصمة ستوكهولم بالقرب من مبنى البرلمان هناك، حيث أضرم المتشددان موميكا ونجم، اللذان يواجهان بالفعل قضية جنائية للتحريض على الكراهية بسبب تظاهرات سابقة مماثلة، النار في عدد من صفحات القرآن، بعد أن داسا عليه.

وعلى الجانب المقابل، قوبلت تلك التظاهرة باحتجاج من جانب المسلمين، فيما صاح أحدهم: "حرق الكتب ليس ديمقراطية!"، وحينما حاول شخص مجهول الهوية "عرقلة التظاهرة"، وهم باختراق الحاجز ألقت الشرطة القبض عليه.

وأثارت أعمال تدنيس وحرق القرآن الكريم في الصيف الماضي غضبا عارما في العالم الإسلامي، حيث أدانت تلك التظاهرة منظمة التعاون الإسلامي وعدد من أعضائها بشدة.

من جانبه قال رئيس قسم مكافحة الإرهاب في إدارة عمليات الشرطة الوطنية السويدية ماغنوس سيوبيرغ، الأسبوع الماضي، إن السويد، بعد حرق القرآن، إلى جانب الدنمارك وهولندا، أصبحت هدفا للجماعات الجهادية، وباتت تمثل خطرا على المملكة.

روابط ذات صلة

السويد تسمح مرة أخرى بحرق القرآن.. لماذا كل هذا التحريض على الكراهية؟

وأخيرا..الدنمارك تدرس"إيجاد أداة قانونية"حرق الكتب المقدسة"!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. المخطط الامريكي الاسرائيلي الذي اريد ادخاله خلال حرب تموز وفشل

كينيا تعيد النظر بوجود القوات البريطانية على أراضيها

الشرطة السويدية تعتقل شخصاً حاول منع "حرق القران" في ستوكهولم!

قادة مصر وفلسطين والأردن يؤكدون ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

إعلام: قاعدة أمريكية جديدة قد تظهر في بحر إيجة

الحرس الثوري: عدد من أجهزة الاستخبارات الأجنبية تقف وراء هجوم "شاهجراغ"