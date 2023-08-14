الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣
٠٤:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بانوراما..

ايران تضع نقاط على حروف المفاوضات النووية وانتفاء العراق من الحاجة للقوات الأجنبية

ايران تضع نقاط على حروف المفاوضات النووية وانتفاء العراق من الحاجة للقوات الأجنبية
الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. تأكيد وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان أن طهران ملتزمة بحل الخلاف النووي عبر الدبلوماسية وانها لن تسعى ابدا لاتفاق ناقص او مؤقت. 

وقال امير عبداللهيان إن ايران لن تقبل بأي اتفاق مؤقت أو متجزء وناقص.

وفيما يخص عملية تبادل السجناء، أضاف امير عبداللهيان أن طهران تتعامل مع الموضوع من منطلق إنساني، مشيرا إلى وجود إطار عمل لتنفيذ العملية.

وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول... تأكيد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن العراق لم يعد بحاجة للقوات الأجنبية في أراضيه، مشيرا إلى أن حوارا متقدما يجري مع الولايات المتحدة من أجل تحديد شكل العلاقة مع التحالف الذي تقوده واشنطن في العراق مستقبلا.


يأتي ذلك في وقت أصبح تواجد القوات الأميركية في العراق بعد عقدين من غزوه عبئا سياسيا وامنيا على البلاد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

.

روابط ذات صلة

السوداني: العراق لا يحتاج لوجود قوات أجنبية على أراضيه

أمير عبد اللهيان: لم ننحرف أبدا عن مسار التفاوض

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيران ترحب بانتهاء عملية نقل النفط من ناقلة صافر على الساحل اليمني

الخارجية الفرنسية تدين الاعتداء الارهابي على مرقد "شاهجراغ " في شيراز

اهالي محافظة فارس ينظّمون وقفة غضب واستنكار ضد الهجوم الارهابي على مزار شاهجراغ

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 14-08-2023

لجنة الأمن القومي البرلمانية تناقش جريمة شاهجراغ الإرهابية

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 14-08-2023