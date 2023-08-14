ايران تضع نقاط على حروف المفاوضات النووية وانتفاء العراق من الحاجة للقوات الأجنبية

وقال امير عبداللهيان إن ايران لن تقبل بأي اتفاق مؤقت أو متجزء وناقص.

وفيما يخص عملية تبادل السجناء، أضاف امير عبداللهيان أن طهران تتعامل مع الموضوع من منطلق إنساني، مشيرا إلى وجود إطار عمل لتنفيذ العملية.

وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول... تأكيد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن العراق لم يعد بحاجة للقوات الأجنبية في أراضيه، مشيرا إلى أن حوارا متقدما يجري مع الولايات المتحدة من أجل تحديد شكل العلاقة مع التحالف الذي تقوده واشنطن في العراق مستقبلا.



يأتي ذلك في وقت أصبح تواجد القوات الأميركية في العراق بعد عقدين من غزوه عبئا سياسيا وامنيا على البلاد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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