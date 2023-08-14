لجنة الأمن القومي البرلمانية تناقش جريمة شاهجراغ الإرهابية

العالم - ايران

وفي تصريح للصحفيين حول اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية اليوم الاثنين، اشار "عموئي" الى مناقشة الجريمة الارهابية في شيراز من قبل اعضاء اللجنة.

واضاف، انه بعد استعراض المستجدات خلال الاجتماع، تقرر بان تتوجه هيئة من اعضاء اللجنة النيابية الى شيراز لإجراء لقاءات مع المسؤولين المعنيين، ورفع تقرير الى مجلس الشورى الاسلامي في هذا الشان.

وادى الهجوم الارهابي الذي استهدف مساء امس الاحد، مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (عليهما السلام)، الى استشهاد شخص واحد واصابة 8 آخرين فيما القي القبض على الارهابي منفذ العملية.

وكان هذا المزار المقدس، قد تعرض لهجوم ارهابي يوم 26 تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي ما ادى الى استشهاد 13 شخصا واصابة اكثر من 20 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام على ارهابيين اثنين لقاء تورطهما في هذه الجريمة.