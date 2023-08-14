اهالي محافظة فارس ينظّمون وقفة غضب واستنكار ضد الهجوم الارهابي على مزار شاهجراغ

العالم - ايران

واصدرت منظمة التعبئة لفناني محافظة فارس، بيانا بالمناسبة اكدت فيه على، ان "الذين يقفون وراء هذه الجرائم، يجهلون مدى اقتدارنا ووعينا المتعاظم كل ما تراق دمائنا في جوار مراقد ال البيت الاطهار (عليهم السلام)".

واستنكر هذا البيان، الهجوم الغاشم الذي طال مزار "شاهجراغ" امس، والذي راح ضحيته عدد من زوار وخدمة هذه البقعة المباركة.

وتابع البيان : ان عيون هؤلاء الجهلة لا تطيق الانوار الساطعة من هذا المزار المقدس، لانها تحرق كيانهم.

في سياق متصل، اعلنت رابطة رجال الدين في محافظة فارس عبر بيان لها خلال هذه الوقفة، عن ادانتها الهجوم الارهابي في مزار شاهجراغ، وطالبت السلطات الامنية والقضائية باتخاذ اجراءات رادعة تبعث على الندم ضد كل من تورط فيه.

وادى الهجوم الارهابي الذي استهدف مساء امس الاحد، مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (عليهما السلام)، الى استشهاد شخص واحد واصابة 8 آخرين فيما القي القبض على الارهابي منفذ العملية.

وكان هذا المزار المقدس، قد تعرض لهجوم ارهابي يوم 26 تشرين الاول / اكتوبر العام الماضي ما ادى الى استشهاد 13 شخصا واصابة اكثر من 20 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام على ارهابيين اثنين لقاء تورطهما في هذه الجريمة.